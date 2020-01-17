Nevşehir'de 60 bin 966 öğrenci karne aldı

Nevşehir'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 60 bin 966 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Nevşehir il genlinde 3 bin 443 derslikte öğretim gören 60 bin 966 öğrencinin yanı sıra 4 bin 576 öğretmen bugün düzenlenen karne töreni ile yarıyıl tatiline başladı.

“İkinci yarıyıl 3 Şubat'ta başlayacak”

Nevşehir'de 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için ikinci yarıyıl 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak. İkinci yarıyılda ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.