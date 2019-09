Nevşehir'de 61 bin 891 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Nevşehir'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde 61 bin 891 öğrenci ders başı yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Nevşehir il genelinde 352 kurumda 3 bin 740 derslikte 4 bin 416 öğretmen ile birlikte 61 bin 891 öğrenci okula başladı. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili yaptığı açıklamada, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 323'u okul olmak üzere toplam 352 kurumumuzda, 3 bin 740 derslikte görev yapan 4 bin 416 kişilik eğitim kadromuzla 61bin 891 öğrencimizin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaşını ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz dedi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yayınlamış olduğu mesajında şunları kaydetti;

Bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan eğitim yuvası olan okul insan hayatında aileden sonra en önemli basamaktır. Yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarıdır. Bu yıl itibariyle kurduğumuz ve de kuracağımız Tasarım Beceri Atölyeleri ile de eğitimde yaşayarak öğrenme modelini hayata geçireceğiz. Saygıdeğer öğretmenler; çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğiniz eğitim ile onları bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlarla birlikte; yüreği insan sevgisi ile dolu; Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan; kendisiyle barışık, ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve bunları davranışlarıyla gösteren mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayacaksınız. Bu nedenle sizlerin, her koşulda, çocuklarımızı bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacak bir yaklaşımla en iyi şekilde yetişmeleri için her imkânı ve ortamı değerlendireceğinize inanıyoruz. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan, yorumlayan ve milli şuura sahip bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin en büyük vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2019-2019 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.”