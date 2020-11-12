Nevşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir il genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve 16.00'dan sonra dışarı çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Caddelerde sigara içme yasağı

Öte yandan, Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 81 İl Valiliklerine gönderilen yeni genelgenin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Atatürk Bulvarı, Kayseri Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi, Osmanlı Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar ile merkeze bağlı köy, kasaba caddeleri ile il geneli toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği açıklandı.