İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.


Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Nevşehir'de esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine destek olmak amacıyla 25 bin liralık ve 36 ay vadeli esnaf destek paketi ve işletme kredilerinden 500 esnaf 15 milyon kredi kullandı.


Kooperatif Başkanı Kemal Ay açıklamasında, “ Esnaf ve sanatkarlarımızın zor günlerine yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan esnaf ve sanatkarlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Esnaf ve Sanatkarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları ve 1 Nisan-30 Haziran arasında üç aylık dönemde ödemesi gereken taksitleri üç ay süre ile faizsiz olarak erteleme kararı aldık. Bu doğrultuda 850 esnafımızın kredi taksit ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.