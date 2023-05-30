Nevşehir'de 9 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 7 şahıs ile hırsızlık olayına karışan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.