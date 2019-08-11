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Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

Nevşehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.


Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlar kendilerini yaralamasının ardından soluğu Nevşehir Devlet Hastanesinde aldı. Hastaneye müracaat eden acemi kasapların birçoğu ellerini veya ayaklarını keserken bir vatandaş ise zincirinden boşalan koçun kendisini ezmesinden dolayı vücudunda kırıklar oluşması nedeniyle hastaneye geldi.


Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Şahlan, “Saba uyandık kurbanımızı kesmeye indik. Ahırdan içeri girdik. Tosunumuz zincirini kopardı ve beni altına aldı. El arabasıyla birlikte komple beni ezdi. Burada beni yine yakınlarımızın yardımı ile tosundan kurtulmamın ardından Acil servise geldi. Göğsümde kırıklar var” dedi.


Nevşehir'de gün boyunca 43 acemi kasabın Nevşehir Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

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