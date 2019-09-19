İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de açık alan masa tenisi turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaş kategorisinden vatandaşların katılabildikleri Açık Alan Masa Tenisi Turnuvası başladı.


Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 7'den 70'e tüm vatandaşların hem spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi Etkinliği düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Nissara AVM önünde gerçekleştirilen turnuva 20 Eylül 2019 Cuma akşamına kadar sürecek. Turnuvaya 7 yaş üstü tüm vatandaşlar katılabilecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.