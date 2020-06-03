İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de ağızlar Osmanlı şerbeti ile tatlanıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuluyor.


Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda genellikle Ramazan aylarında ve kandil gecelerinde gerçekleştirilen şerbet ikramı, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bahar aylarında da sürdürülüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla giydikleri geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile şehrin çeşitli cadde ve sokaklarını gezen belediye görevlileri, burada sırtlarındaki bakırdan yapılmış şerbet tuluklarından vatandaşlara şerbet ikramında bulunuyor. Geçlerin de büyük ilgisini çeken şerbet ikramından her gün yüzlerce vatandaş faydalanıyor.


Ramazan ayında ağızları tatlandıran geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi olan Osmanlı şerbetinin, içeni dinç tuttuğu ve susuzluk hissini azalttığı biliniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.