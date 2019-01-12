Nevşehir'de AK Parti ilçe ve belde adayları tanıtım programı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de Nevşehir'in ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programına AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve partililer katıldı.

AK Parti aday tanıtım programı sanatçı Kürşat tarafından Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın seçim şarkısını seslendirilmesiyle başladı. Program daha sonra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın konuşmasıyla başlarken programda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın konuşmasıyla devam etti. Programın sonunda ise AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut tarafından adaylarının açıklanması ile devam etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda ilk olarak ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'de Acıgöl Belediye Başkan adayı Ercan Ertaş, Avanos Belediye Başkan adayı Şaban Topuz, Derinkuyu Belediye Başkan adayı Bülent Aksoy, Gülşehir Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi, Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Şenay Gök, Kozaklı Belediye Başkan adayı Akif Kabukçuoğlu ve Ürgüp Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Aktürk isimleri açıklandı.

AK Parti'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında Nevşehir Merkez ilçeye bağlı beldeler ve ilçe belde belediye başkan adayları da açıklandı. Nevşehir Merkez ilçeye bağlı beldelerde, Çat Belediye Başkan adayı İbrahim Ertürk, Göre Belediye Başkan adayı Mustafa Topçu, Göreme Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Çakmak, Kavak Belediye Başkan adayı Dursun Neiş, Kaymaklı Belediye Başkan adayı Ali Aktuğ, Nar Belediye Başkan adayı Süleyman Özçelik, Sulusaray Belediye Başkan adayı Bayram Yılmaz ve Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak Osman Süslü isimleri açıklandı.

AK Parti'de Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Belde Belediye Başkan adayı Yasin Güneş, Tatlarin Belediye Başkan adayı Olcay Günbey, Avanos ilçesine bağlı Çalış Belediye Başkan adayı Kazım Yılmaz, Kalaba Belediye Başkan adayı Erdal Yorgancı, Özkonak Belediye Başkan adayı Abdulkadir Macit, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Belediye Başkan adayı Cengiz Çavdar ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belde Belediye Başkan adaylığına ise Mustafa Ateş isimleri açıklandı.