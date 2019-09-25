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Nevşehir'de alkollü araç kullanan 25 kişinin ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 25 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 736 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu oldukları tespit edilen 58 araca cezai işlem uygulanırken 25 araç sürücünün ise ehliyetine el konuldu.


Polis ekipleri tarafından yapılan kontroller 16 araç ise trafikten men edildiği öğrenildi.

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