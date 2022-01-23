Nevşehir'de ambulans kara saplandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Çiğdem köyüne hasta almaya giden 112 ambulansı yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Kara saplanan ambulans ekibi kendi imkanlarıyla ambulansı bulunduğu yerden kurtaramayınca UMKE ve Özel İdare Ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yakın olan İl Öze İdare ve Umke ekipleri Ambulansı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Özel İdare Ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelemek için bölgede bulunan Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz "Türkiye kimseyi yolda bırakmaz" dedi.

Ekiplerin çalışması sonrasında kara saplanan ambulans bulunduğu yerden çıkartıldı.