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Nevşehir'de ambulans ralli etkinliği düzenlendi

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Komuta Başhekimliği tarafından ambulans ralli etkinliği düzenlendi.


Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. yılı kapsamında Ambulans Rallisi yapıldı. Yapılan etkinlikte kurgulanan senaryoya göre ambulanslar engelli yoldan geçerek kaza yerine ulaştı. Burada 112 acil personeli tarafından kazazedelere ilk müdahaleler yapılarak hastaların sevki sağlandı. Ekipler halinde yapılan ralli başarılı bir şekilde sonlandı.

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