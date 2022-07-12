İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu.

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Kaza bu sabah saatlerinde Nevşehir Derinkuyu karayolunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti. Aynı kazada Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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