İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de arama kararı bulunan 23 şahıstan 7 si tutuklandı

Nevşehir’de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 23 şahıstan 7 si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve yol kontrol uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 7 si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.