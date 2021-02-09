Nevşehir'de aranan 19 şahısta 5'i tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalarda 19 şahıs yakalandı. Yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken 14 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.