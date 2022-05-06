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Nevşehir'de aranan bir şahıs yakalandı

Nevşehir’de ’Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada; hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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