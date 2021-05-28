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Nevşehir'de aranan şahıslar yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında 'Silahla Tehdit' suçundan 5 yıl 14 ay 15 gün ve 'Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı' suçundan 1 yıl 8 ay yakalama kararı bulunan Ş.A. ve Z.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şahıslar, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güveni için çalışmalara aralıksız devam edileceği bildiridli.

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