Nevşehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevdet Bey Sokak'ta üst yapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi ile Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Cevdet Bey Sokak'ta bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulan Cevdet Bey Sokak'ta üstyapı için ise hafta sonu çalışmalara başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ilk olarak PMT serimi gerçekleştirilen sokakta önümüzdeki günlerde sıcak asfalt çalışması yapılacak.