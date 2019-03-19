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Nevşehir'de asfaltlı yollara konfor kaplanmasına devam ediyor

Nevşehir’de geçen yıl gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının son aşaması niteliğindeki asfaltlı yolların konfor tabakası ile kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'de geçen yıl gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının son aşaması niteliğindeki asfaltlı yolların konfor tabakası ile kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Nevşehir'de hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyir etmesi üzerine, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl içerisinde asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yollarda, asfalt konfor kaplamasını devam ettiriyor.


Bu çerçevede Cumartesi günü ilk olarak Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak ve Erenler Caddesinde başlatılan asfalt konfor tabakasının kaplanması çalışmaları, Millet Caddesi VE Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam etti.


Başkan Atilla Seçen, Millet Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesinde yapılan asfaltın konfor tabakası ile kaplanması çalışmalarını yerinde inceledi ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamlı çalışmaları, geçen yıl gerçekleştirilen merkezlerdeki asfaltlı yolların tamamında da gerçekleştirilecek.

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