Nevşehir'de aşılanma çalışmalarına başlandı

Nevşehir'de aşılama çalışmalarına başlandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'a yapılmasının ardından sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı.

Nevşehir'de, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen korona virüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan korona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı uygulamasını yaptırdı.

Nevşehir'de dün tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle vurulmasına başlandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'a yapıldı.

Aşı vurulmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, “Aşı uygulamada ve uygulama hızında da tüm dünyaya örnek olacağız” dedi. Ünlübay, “Gerçekten bugün heyecanlıyız. Biliyorsunuz aylarca mücadele etmiş olduğumuz bu virüste tünelin sonunda ışık görüldü. Bu ilk aşıyı olacağız. Allah izin verirse tüm ülke olarak şehrimiz olarak bu virüsten kurtulmanın ilk aşamasını başlatmış olacağız. Biliyorsunuz sağlık camiamız bugüne kadar canla başla mücadele etti. İnşallah bugün ve bugünden sonra göreceksiniz ki aşılama işinde de tüm dünyaya örnek bir camia olduğumuzu Covid-19 ile mücadelede gösterdiğimiz gibi aşılama ve aşılama hızında da göstereceğiz. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.