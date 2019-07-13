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Nevşehir'de Astrofest 2019 etkinliği başladı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde ‘Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019’ Etkinliği kapsamında gökyüzü gözlemi yapıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde ‘Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' Etkinliği kapsamında gökyüzü gözlemi yapıldı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi işbirliğinde bu yıl 2.si gerçekleştirilen ‘Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' etkinliğinde Nevşehir ve Konya'dan gelen ziyaretçiler Göreme Aşk Vadisi'nde gökyüzündeki cisimleri gözlemledi. Kendine özgü yapılara sahip ve milyonlarca yıllık geçmişe sahip peribacalarının arasında alana gelen katılımcılar ay, yıldızlar ve diğer gökyüzü cisimlerinin seyrini izlediler. Gözlem alanına gelenlere bilimciler tarafından gözlemin gerçekleştirildiği alana kurulan teleskoplardan gökyüzündeki cisimler izletildi.


12 Temmuz'da başlayan ‘Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019' etkinliği 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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