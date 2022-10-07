Nevşehir'de badem hasadı yapıldı

Nevşehir'de alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla üretilen bademlerin hasadı yapıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde Çiftçi Oruç Bilen tarafından yetiştirilen bademin hasadı, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş ve köylülerin katılımıyla yapıldı. 10 dekarlık bahçesinde 800 badem fidanı dikerek çalışmalara başladığını söylen Çiftçi Oruç Bilen, “Bizim bölgemizde köylülerimiz genellikle buğday ekimi yapıyor. Buğdayda sonuç itibarıyla, bir kamyon buğday satıldığında geri dönüp tüm masrafları çıkarttığınızda üreticiye oldukça cüzi bir pay kalıyor. Ama bu bademler buğdaya göre en az 10 misli daha fazla verim veriyor. Bademler, buğdaya göre oldukça şanslı. Bölgemizde üretilen bademlerin içi gayet dolu oluyor. Başka bölgelerdeki bademe baktığınızda, yüzde 60-70 dolu olurken, bizim bu bölgede bademi kırdığınızda bademin içi yüzde 100 dolu oluyor. Badem üretimine bölgemiz oldukça elverişli” dedi.

"Geçen yıl 10 dekarlık alandan 2 ton badem aldık"

Bilen, yaptığı açıklamada, “Valimiz ile görüştük, Dadağı köyünde benim bahçenin civarındaki yaklaşık 2 bin dekarlık alanı birkaç yıllık süreçte badem bahçesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda bahçemde 800 badem ağacım var. Bunlardan 400 tanesi 10 yılını doldurdu, diğer 400 tanesi ise 4 yıllık. Diğer 10 yıllık badem ağaçlarından geçen yıl 10 dekarlık alandan 2 ton badem aldık. Bu yılki hedefimiz, köylülerimizle birlikte kooperatif kurarak bu bölgede buğday değil, badem üretimine yönelmek” şeklinde konuştu.

Bilen, “Bu gördüğünüz bademlerin kabukları ince. Daha ince fıstık badem çeşidi var. Bu badem çeşitlerinin kabuklarının oldukça zayıf olmasından dolayı kuşlar yiyor. Bölgemizdeki bu bademleri kuşların yemesi mümkün değil, iki bademi bir araya getirip kırıp yiyebilirsin” ifadelerini kullandı.