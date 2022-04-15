Nevşehir'de bazı yollar trafiğe kapanıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 2022 yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı yatırımları için çalışmalara başlanıyor. Sene başında planlanan çalışma takvimi ile birlikte ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi'nde Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak ve 350 Evler Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Sokak'ta 16 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapatılacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde Devlet Hastanesi yakınlarındaki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağı'na uzanan yolda ilk olarak içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek bölgede ilk kez yağmur suyu hattı döşenecek. Ardından sıcak asfalt ile kaplanacak olan yol boyunca yaya kaldırımlar da yenilenerek ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Belediye ekipleri aynı şekilde 350 Evler Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Sokak'ta da altyapıyı yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.