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Nevşehir'de berberler açıldı, ilk tıraşlar yapıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yeniden açılmasının ardından ise uzun zamandır tıraş olmayan vatandaşlar berberlere saç kesimleri için randevu talep etmeye başladı. Nevşehir'de berberlik yapan İsmail Uçar; "Bu sabah itibarıyla besmelemizi çekerek iş yerimizi açtık" dedi. Uçar; "Nevşehir Belediyesi tarafından iş yerimizi dezenfekte edildi. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık önlük kullanarak müşterilerimize randevulu sistem ile besmele çekerek iş yerimizi açtık. Malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Randevulara çok yoğun bir talep var. Müşterilerimiz gerek telefon ile gerekse mesaj atarak randevu alıyorlar. Bizde randevulu şekilde tıraşlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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