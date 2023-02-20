Nevşehir'de bin 247 depremzede çocuk ders başı yaptı

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında yakınları ile birlikte Nevşehir'e gelen bin 247 depremzede öğrencinin büyük bir kısmının kayıt yaptırdığı Gazi Ortaokulunu ziyaret ederek ilk dersi veren Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel uzun süre depremzede çocuklar ile de sohbet etti.

İlk dersi veren Vali Becel, "Bu yeni okulunuza inşallah alışacaksınız. Yeni öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla burada oyunlar oynayacaksınız. Şu anda yepyeni bir şehir görüyorsunuz. Burası hikâyeler de ki gibi masalsı bir şehir” dedi.