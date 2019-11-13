Nevşehir'de bin fidan daha dikimi yapıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla şehrin yeşil dokusuna katkı sağlamak ve kentteki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla bugüne kadar binlerce fidanı toprakla buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu alanda önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesinde bin adet sedir ve mavi ladin fidanı dikti.

Belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında belirlenen alanların ağaçlandırılması çalışmalarını önümüzdeki aylarda da süreceği kaydedildi.