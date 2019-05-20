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Nevşehir'de binlerce çiçek ve ağaç toprakla buluşturuluyor

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüj ve kavşaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda mevsime ve bölgenin iklimine uygun çiçek ve bitki ekimi ile peyzaj çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında kentin daha estetik görünmesi için kavşak ve orta refüjlere mevsimlik çiçekler dikiliyor. Atatürk Bulvarı, Aksaray Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesinde yer alan refüj ve döner kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında çeşitli süs bitkileri de kullanılıyor. Rengarenk çiçekler özellikle orta kavşaklarda perspektif olarak dizayn ediliyor.


Ağaçlandırma çalışmaları yapılarak çiçeklerin dikildiği caddelerdeki refüjlere ayrıca otomatik sulama sistemleri de döşeniyor.

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