Nevşehir'de 'Bir el de sen uzat' konulu resim sergisi açıldı

Nevşehir'de Almanca öğretmeni tarafından yapılan resimler sergilendi. Serginin geliri ile deprem bölgesine konteyner sınıf yapılacak.

Nevşehir Lisesi Almanca Öğretmeni Dilek Çakır tarafından yapılan resimler, Nevşehir Öğretmen Evi Sergi Salonunda sergilenmeye başlandı. 'Bir el de sen uzat' isimli serginin açılışını Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Almanca öğretmenimizin içinden gelerek yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını yapıyoruz. Dilek öğretmen içinden gelenleri yansıttığı bir sergi. Ülke olarak asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Herkes gücü nispetinde ilk günden itibaren bölgeye destek vermeye devam ediyor. Bizde Nevşehir olarak farklı bir uygulamaya ev sahipliği yaptık. Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a eğitim konteynırları gönderdik. Bu konteynerler öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından Nevşehir'de üretildi. Bu sergide o amaca destek veriyor. Bu gün burada sergilenen resimler aynı zamanda satılıp elde edilen gelir ile eğitim konteynerine dönüşecek. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitim görecekleri mekânlara dönüşecekler. İlimiz açısından da fark oluşturan bir uygulama oldu” dedi.

Hiç resim eğitimi almadan hobi olarak yaptığı resimleri bugün sergilediğini söyleyen Nevşehir Lisesi Almanca öğretmeni Dilek Çakır da yaptığı açıklamada resimlerin satışından elde edilen gelir ile deprem bölgesine konteyner sınıf yaptıracağını söyledi.