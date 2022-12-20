Nevşehir'de bir hafta içerisinde 2 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 5 farklı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 267 adet cinsel içerikli ürün ve 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerce yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar 1'i ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.