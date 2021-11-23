Nevşehir'de bir haftada 2 bin 244 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez ve ilçe trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri, son bir hafta da yaptığı çalışmalarda 8 bin 194 araç ve sürücüsünün kontrolü yaptı. Ayrıca, kent genelinde 16 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 15 kazada ise 24 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda ise 16 araç trafikten men edilerek, 2 bin 244 araç incelendi ve sürücülerine işlem yapıldı.