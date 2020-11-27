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Nevşehir'de bir hayırsever, depremzede vatandaşlar için 100 adet kanepe bağışladı

Nevşehirli hayırsever bir iş adamı tarafından bağışlanan 100 adet kanepenin 70 adeti İzmir’deki afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Nevşehirli hayırsever bir iş adamı tarafından bağışlanan 100 adet kanepenin 70 adeti İzmir'deki afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Geçtiğimiz ay Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bölgedeki evi yıkılan afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım malzemeleri gönderilmişti.


Deprem bölgesine yapılan gönüllü yardımlara bir yenisi de, isminin açıklanmasını istemeyen Nevşehirli bir hayırsever iş adamı tarafından eklendi. Hayırsever tarafından İzmir bölgesindeki afetzedelere 100 adet yeni kanepe mobilyası bağışı yapıldı. İlk etapta 70 adet kanepe mobilyasından oluşan yardım tırı Nevşehir Valiliği koordinasyonunda İzmir Valiliği Sosyal Destek Noktasına sevk edildi.

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