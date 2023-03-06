Nevşehir'de boğazına ceviz kaçan bebek yaşamını yitirdi

Nevşehir'de boğazına ceviz parçası kaçan 2 yaşındaki Tuğba Sert hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Tuğba Sert'in yediği ceviz parçası boğazına kaçarak nefes borusunu tıkadı. Yakınları tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğba Sert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni yapılan otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.