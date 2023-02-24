Nevşehir'de boşanmalar artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verile göre Nevşehir'de boşanma sayısının bir önceki yıla göre arttığı belirtildi.

TÜİK tüm illerin 2022 yılında evlenen ve boşanan çiftlerin sayılarını açıkladı. Yapılan açıklamada Nevşehir'de geçtiğimiz yıl boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre artarak 806 oldu. Açıklamada bir önceki yıla göre evlenenlerin sayısının da düştüğü gözlemlendi. Nevşehir'de 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 229, boşanmaların sayısı 806 oldu.

Nevşehir'de 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 254, boşanmaların sayısı 741 iken, 2020'' verilerine göre, Nevşehir'de 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı 1 936, boşanmaların sayısı 555'di.