İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de buğday hırsızı yakalandı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde muhtelif zamanlarda buğday ve bakliyat ürünleri çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde muhtelif zamanlarda buğday ve bakliyat ürünleri çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde çeşitli tarihlerde 500 kilogram buğday, 20 kilogram mercimek, 40 litre mazot ve 1 adet akünün çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında şüpheli Y.D. saklandığı evden yakalanarak gözaltına alındı. Buğday hırsızı Y.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.