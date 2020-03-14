Nevşehir'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte yapılıyor

Nevşehir'de kamu kurum ve kuruluşları, camiler, okulların ardından caddeler, sokaklar ve kaldırımlar dezenfeksiyon yapılıyor. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk bulvarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut yaptığı açıklamada kamu kurum ve kuruluşları, camiler, okulların ardından cadde ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz dedi. Erkut, “Belediye Başkanımız Rasim Arı'nın talimatları doğrultusunda Nevşehir Belediyesi olarak biz daha önce tedbirlerimizi almıştık. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tüm halk otobüslerini, öğrenci servislerini hemen arkasından merkezde bulunan camilerin tamamımı dezenfekte etmiştik. Dün de tüm Nevşehir'de bulunan kamu kuruluşlarının yüzde 95'ini tamamladık. Bugün de ekiplerimiz okullara girdiler. Okullarında yüzde 50'si tamamlandı. Şuanda şehir merkezine girdik. Arkadaşlarımız şehir merkezinde otobüs durakları, kaldırımları dezenfekte ediyor” dedi.

Nevşehir'de başta otobüs durakları olmak üzere cadde ve kaldırımların dezenfekte edilmesinden dolayı ise vatandaşlar böyle bir çalışma yapılmasının ardından son derece memnun olduklarını ifade ettiler.