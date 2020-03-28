Nevşehir'de caddeler dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında Başkan Rasim Arı'nın talimatıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, halk otobüsleri ve duraklarda düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki dezenfektasyon ve deterjanlı yıkama işlerini de yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde şehrin ana arterlerindeki yolları ve yaya kaldırımlarını yıkayarak dezenfekte eden belediye ekipleri, bugün de Osmanlı Caddesindeki yolları ve yaya kaldırımlarını köpüklü su ile yıkadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmaların ardından yaya kaldırımları, otobüs ve taksi duraklarında ilaçlama yaptı.