Nevşehir'de Çakıllı köyünde karantina süresi bu gece sona eriyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyü 5 Nisan 2020 tarihinde karantinaya alınmasının ardından 14 günlük geçen süre ile bu gece karantina uygulaması sona erecek. Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 05.04.2020 tarihli kararı ile korona virüsle mücadele kapsamında karantina altına aldığımız Çakıllı köyümüzün karantinası bugün gece saat 00.00 itibarıyla sona erecektir. 14 gün boyunca aldığımız tedbirlere uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştiren vatandaşlarımıza ve bu süreçte gece gündüz çalışan jandarma personellerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.