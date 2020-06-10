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Nevşehir'de çocuklar için parklarda eğlence düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar için mahallelerde eğlence düzenlendi.


Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ebeveynlerinin gözetiminde kaldırılan çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti.


Uzun bir aranın ardından yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar için Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda çeşitli etkinlikler düzenledi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Yeniçeri maskotlarının ve palyaçoların bulunduğu ekipler, çocuklarla birlikte parklarda oyunlar oynayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı.


Çocukları ile birlikte parklara gelen vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

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