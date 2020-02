Nevşehir'de “Çocuklar Üşümesin” seferberliği

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çocuklara mont ve bot dağıtmak için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya tüm kesimlerden büyük destek geldi. Arı'nın çağrısının ardından hayırseverler 100 bin liralık bağışta bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesaplarından Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı. Belediye Başkanı Arı'nın çağrısı üzerine Nevşehir'de başta siyasiler olmak üzere yardımseverler harekete geçti. Kampanyanın başladığı ilk günde 100 bin lira nakdi yardımın yanı sıra binin üzerinde mont ve bot yardımı yapıldı.

Başkan Arı, yaptığı açıklamada bu projenin uzun zamandır aklında olduğunu ve dün itibarıyla başlattıklarını söyledi. Arı, “Benim uzun süredir planladığım, çocuklar üşümesin diye düşündüğüm bir kampanya vardı. Bu şehrin hiçbir çocuğu soğukta üşüyerek, montu olmadan, ayakkabısı, botu olmadan okula gitsin istemiyordum. Beraberinde hiçbir çocuğumuz gece üşümesin, hiçbir çocuğumuz aç bir şekilde okula gitmesin istiyordum. Uzun süredir planladığımız ancak Malatya ve Elazığ depremi dolayısıyla kısmen ertelediğimiz bir projemiz vardı. Ancak okullar açılıyor. Dün bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Ve çocuklar üşümesin diye kampanya başlattık. Gerçekten çığ gibi büyüyor. Şuanda emin olun benim cep telefonuma alıp baktığınız zaman binlerce mesaj var. Bu binlerce mesaj yardım talep edenler değil. Herkes ben ne yapabilirim, herkes elinden geldiği imkanlar ölçüsünde nasıl katkı verebilirim diye yazıyor. Büyük miktarda katkı sağlayan hayırseverlerimiz var. Görmüş olduğunuz mekanı oluşturduk. Burada montlarımızın, kıyafetlerimizin, botlarımızın tasnifini yapıyoruz. Aşağıda gıda paketlerimiz var, onların da tasnifini yapıyoruz. Şehrimizin esnafı ile görüşmelerimizi yaptık. Bizim burada karşılayamadığımız noktada çocuklarımızı esnaflarımıza göndereceğiz ve çocuklarımız da bu esnaflarımızdan doğrudan alışveriş yapar gibi alışverişlerini yapacaklar, gerisini biz halledeceğiz. Bu şehrin her bir ferdine, bu kampanyaya destek veren her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. İyilik var olduğu müddetçe, iyilik hareketi devam ettiği müddetçe ne bu şehrin ne de bu ülkenin sırtı inşallah yere gelmeyecek. Bu kapsamda emek veren tüm kardeşlerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza, STK'lara, tüm siyasi partilere, her bir ferde çağrı yapmıştık. Bu çağrıya kulak veren her bir ferdimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız üşümesin diyoruz. İnşallah bu şehrin çocuklarını hep birlikte üşütmeyeceğiz” dedi.

“Yardımda sınır koymuyoruz”

Başkan Arı, yapılacak olan yardımda sınır olmadığını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi her bir çocuğumuza her bir ferdimize yardımlarımızı ulaştıracağız" dedi. Arı, “Biz bir sınır koymuyoruz. Bu şehirde ihtiyaç sahibi her bir ferdimize yardım edeceğiz. Bunun da bir noktada çıkmış olacak, verisi bizde olacak. Daha önce belediyemize farklı çekincelerle gelemeyenleri de biz seferber ettik. Mahalle muhtarlarını, STK'ları ve komşularını seferber ettik. Bize bugünkü gelen çağrı sayısı 650'yi geçmişti ama bu sayı sanıyorum bini geçecek. Ama bizim için bir rakam yok. Kim ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek ilk önce belediye olarak bizim görevimiz. Sonra da bütün şehrin hep birlikte birlikteliği, bunun gereğini yapacağına inanıyorum. Tekrar bu kampanyamıza gönülden destek veren, her türlü imkanları seferber eden bu şehrin her bir ferdine yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

“Şuana kadar 100 binin üzerinde yardım geldi”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı sonrasında yardımseverler adeta yarışa girdi. Kampanyanın ilk gününde 100 bin liralık maddi yardım bağışı yapılırken, Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında, “Benim İstanbul'dan dostlarımın göndermiş olduğu ciddi sayıda mont ve botumuz vardı. Dün akşamdan itibaren ise 100 bin liranın üzerinde nakit paraya sahibiz. Herhalde bin civarında mont ve ayakkabı desteğini beyan eden dostlarımız var. Şuan da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her ihtiyacını karşılayabilecek her türlü imkanı sahibiz” şeklinde konuştu.