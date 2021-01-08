Nevşehir'de Covid-19'dan vefat edenler için mevlit okutuldu

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Şifa Camii’nde başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Şifa Camii'nde başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisine karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı öncesi Şifa Camii'nde başlayan programda, Nevşehir İl Müftülüğü ilahi grubu tarafından Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve salâvatlar okundu. Yapılan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından yapılarak, başta sağlık çalışanları olmak üzere Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşların ruhlarına bağışlandı.
Kılınan Cuma namazı sonrası Nevşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından cami çıkışında verilen ikramların ardından program sona erdi.