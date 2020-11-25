İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de define avcılarına suçüstü: 8 gözaltı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemelerde ise, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 9 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.


Define arayan 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.