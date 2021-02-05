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Nevşehir'de define avcısı 3 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan L.Y., R.Ç. ve Y.Ö. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından define aramada kullanılan 2 adet dektör e 1 adet murç ele geçirilirken yakalanan 3 kişi hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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