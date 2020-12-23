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Nevşehir'de define avcısı suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde 1.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan T.Ö.'yü suçüstü yakalayarak gözaltına alırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet kazma, 2 adet define aramada kullanılan demir çubuk ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.Ö. hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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