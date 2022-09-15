Nevşehir'de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Nevşehir'de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta deprem sonrası enkaz altından canlı kurtarma ve canlı araması yapıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de izlediği tatbikatta, deprem sonrası çıkan yangına da müdahale edildi. Becel, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "2022 yılı bakanlığımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Biz de bu afetlere hazır olma çerçevesinde ilimizde tüm çözüm ortaklarımızın katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Gönlümüzden geçen ülkemizde hiç afetin olmaması, dünyanın hiçbir yerinde afetlerin yaşanmaması. Ama bunun mümkün olmadığını da biliyoruz. Bunun mümkün olmadığı bir ortamda da her türlü afete hazır olmak için tüm ekiplerimizle hazır olmamız gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Nevşehir Afet Müdahale Planlarımızda bütün çalışma gruplarımız belirlendi. 26 tane çalışma grubumuz var. Bugün de çalışma gruplarımız kendi sorumluluk alanlarına göre burada faaliyet ve görev üstlendiler. Bütün çalışmalar herhangi bir afet oluşması durumunda en az zararla maddi ve insanlarımızın kaybını önleyecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Sonrasında da hızlı hareket etmek, afete maruz kalan insanları, canlıları kurtarmaya yönelik hızlı bir hareket, hızlı bir organizasyonla kayıplarınızı aza indirmek çerçevesinde çalışmalarımız yürütülüyor" dedi.

Becel, "Çok şükür ülkemizde afet müdahaleleri çok profesyonel düzeyde yapılıyor. Yaşanılan afetlerde bunları çok net bir şekilde görmemiz mümkün. Çok hızlı bir şekilde AFAD başkanlığımızın koordinesinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun bölgelerden en yakın çevreden eşleşmiş olan illerden ve tüm Türkiye'den olaylara müdahale edecek ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intihar ettiriliyor. Afet öncesinde de yapmamız gereken çalışmalar var. Afetlerin azaltılması noktasında da çalışma toplantıları yapılıyor. Yine bu çerçevede risk azaltma planımız da hazırlandı. Ülkemizde afetsiz günler diliyorum” şeklinde konuştu.