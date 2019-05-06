Nevşehir'de dev çadırda ilk iftar heyecanı yaşandı

Nevşehir Belediyesinin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurduğu dev çadırda bugün ilk iftar yapıldı. Her gün bin 500 kişiye iftar yemeğinin verileceği çadırda Belediye Başkanı Rasim Arı ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri başladı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerin iftar öncesi bölümü çocuklara yönelik olarak gerçekleştirildi. Meddah ve Minyonlar gösterilerinin yer aldığı program iftar saatine kadar sürdü. Etkinlik boyunca çocuklar için sürpriz gösteriler de yer aldı. Çocuklar oyun gruplarında doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Rasim Arı, onlarla fotoğraf çektirerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Her gün bin 500 kişilik iftar sofrası kurulacak

Ramazan ayının ilk iftarında Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan dev çadırda kurulan iftar sofrasına Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi. Belediyenin hayırsever kişi, kuruluşların desteği ile düzenlediği iftar yemeğinde buluşan bin 500 kişi, ilk oruçlarını hep birlikte açtı. İlk iftar programına AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, bazı belediye meclis üyeleri, sanatçı Kürşat ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftardan dakikalar önce merkeze gelen kalabalık, çadırda kurulan sofralara oturarak ezanın okunmasını bekledi. Top atışının ardından oruç açıldı.

Ramazan ayının ilk orucunu çadırda vatandaşlarla birlikte açan Başkan Arı, iftar sofrası yemek duasını da yaptırdı. Vatandaşlarla sohbet eden Arı, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti. Birlik beraberliğin sağlanmasının amaçlandığı Ramazan sofralarına katılanlara teşekkür eden Başkan Arı, “Müslümanlar olarak hepimiz Ramazan'ın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini karşılıyoruz, gecelerini ihya etmeye çalışacağız inşallah. İmsağın bereketinden, iftarın sevincinden, teravihin birlik ve beraberliğinden, mukabelenin huzurundan nasibimizi almaya çalışacağız el birliğiyle. Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı, sadece oruç tutmakla yetinmeyip, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve hoşgörüyle en yüksek noktalara eriştiğimiz mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine bereket ve huzur getirmesini temenni ediyor, huzur ve kardeşlik içerisinde bayrama kavuşmamızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.