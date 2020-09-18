Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Tevcih töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Nevşehir Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Vali İnci Sezer Becel, madalyanın millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu belirtti. Vali Becel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; Şehitlerimizin manevi huzurlarında değerli ailelerine ve gazilerimize Devlet Övünç Madalyasını Tevcih etmek için bir araya geldik. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek; Devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün takdim edeceğimiz madalyaları, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü olarak kabul edin. Bu vesile ile geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Vali İnci Sezer Becel tarafından Gazi Polis Memuru Ali Hakan Soğuk ve Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dursun Büyükodabaşı'nın kendilerine, Şehit Polis Memuru Furkan Demir ve Şehit Polis Memuru Semih Turgut'un ailelerine Devlet Övünç Madalya ve Beratları teslim edildi.

Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, gaziler ve şehit yakınları katıldı.