Nevşehir'de Drama ve Tiyatro kursu başladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu düzenlendi. 8-20 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği kurslarda eğitimler Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından veriliyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde hafta sonları gerçekleştirilen ve 8-15 ile 16-20 yaş grupları için ayrı grupta gerçekleştirilen kurslarda kursiyerlere ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve drama etkinlikleri konularında eğitim verilecek.

2 ay sürecek olan kurs sonunda kursiyer çocuk ve gençler hazırlayacakları tiyatro oyununu sahneleyecekler.