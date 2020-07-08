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Nevşehir'de düğünler 8.00 ila 23.00 arasında yapılacak

Nevşehir Valiliği tarafından il genelinde yapılacak düğünlerin en erken 08.

00 saatleri ile 23.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinde başlayan düğün törenleri sonrasında Nevşehir Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada, “Nevşehir il genelinde köylerde veya il, ilçe, belde merkezlerinde sokaklarda yapılan düğün(gelin alma, kına dahil) nişan, sünnet düğünü etkinliklerinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken saat sabah 08 ile akşam 23 saatleri arasında yapılmasına müsaade edilecektir” dedi.

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