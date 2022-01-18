İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.


Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.


Olumsuz hava koşulları eğitimi de engelledi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

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