Nevşehir'de ev faresi şahıs tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla bir evden hırsızlık yapan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesindeki bir ikametten hırsızlık olayı yaşandı. Ev sahibinin polise bilgi vermesi üzerine araştırma başlatan polis ekipleri kısa sürede hırsızlık olayını yapan kişinin kimliğini belirledi.

Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızın çaldığı isim mühürü, bakır tabaklar, eski saat, para ve telefon gibi malzemeler ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.